８日、第２５回中国国際投資貿易商談会のメイン会場、アモイ国際会議展覧センター。（アモイ＝新華社記者／魏培全）【新華社アモイ9月9日】中国福建省アモイ市で8日、投資をテーマとする国内唯一の国家級重要展示会、第25回中国国際投資貿易商談会が始まった。今回のテーマは「中国と手を携え未来に投資」。12万平方メートルの展示会場に120カ国・地域の代表団が参加した。８日、第２５回中国国際投資貿易商談会の開会式。（