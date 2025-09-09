８日、第２５回中国国際投資貿易商談会の開会式に出席した何立峰氏。（アモイ＝新華社記者／魏培全）【新華社アモイ9月9日】中国福建省アモイ市で8日、第25回中国国際投資貿易商談会が開幕した。開会式では何立峰（か・りつほう）共産党中央政治局委員・国務院副総理が習近平（しゅう・きんぺい）国家主席の祝賀書簡を読み上げ、あいさつした。