献花する小林順子さんの父賢二さん＝9日午前、東京都葛飾区東京都葛飾区で1996年、上智大4年小林順子さん＝当時（21）＝が自宅で殺害、放火された事件で、現場で見つかった犯人のものとみられる血痕が付いたマッチ箱に、手袋で触ったような模様が付いていたことが9日、捜査関係者への取材で分かった。犯人が着用し、証拠を残さないようにした可能性がある。事件は9日、未解決のまま発生から29年となり、遺族らが現場跡地で献花