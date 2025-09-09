国内の金の販売価格の代表的な指標となる田中貴金属工業の小売価格が、9月9日、史上初めて1グラム1万9000円を超え、1万9027円を付けた。9月1日に初めて1グラムあたり1万8000円を突破し、8日には1万8836円まで値上げしていたが、早くも1万9000円台も突破した。