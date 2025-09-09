秋篠宮家の長男・悠仁さまが成年式を終えたことを報告するため、昭和天皇陵などがある武蔵陵墓地を参拝されました。モーニング姿の悠仁さまは、午前10時ごろ、東京・八王子市の武蔵陵墓地に到着されました。悠仁さまは、まず、曾祖父にあたる昭和天皇の陵に玉串を捧げて深々と拝礼。悠仁さまは、蒸し暑い天気の中、シルクハットを手に持ち、真剣な表情で成年式を終えたことを報告されました。曾祖母にあたる香淳皇后や、大正天皇、