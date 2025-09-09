香港メディアの香港01は8日、日本から香港に向かう飛行機の機内で盗撮とみられる事案が発生し、日本人の男が拘束されたと報じた。記事によると、8日、中部国際空港（セントレア）から香港国際空港へ向かうキャセイパシフィック航空CX563便の機内で26歳の女性のスカートの中を盗撮した疑いで、53歳の日本国籍の男が現地到着後に警察に逮捕された。関係者によると、被害者と男には面識がなかった。男は現在身柄を拘束され、取り調べ