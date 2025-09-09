2025年9月2日、俳優の吉行和子さんが肺炎で逝去されました。享年90。所属事務所テアトル・ド・ポッシュが8日公式サイトにて発表しています。葬儀は近親者のみで行われたということです。吉行さんが出演した映画『ココでのはなし』の撮影現場の日々や、107歳で亡くなった母親について聞いた2024年11月7日のインタビュー記事を再配信します。*****日本映画界を牽引してきた吉行和子さん。母は美容の草分けとして朝ドラ『あぐり』（19