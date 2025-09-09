7日に投票が行われた三重県知事選挙は、自民党や立憲民主党などが推薦した現職の一見勝之さんが約37万票を獲得し2回目の当選を果たしました。一見さんは亀山市出身の62歳。防災対策や子育て支援の推進など1期4年間の実績を訴えて全体の7割近くにあたる約37万票を獲得し、2回目の当選を果たしました。一見さんは「今までやってきたことをさらに前に進め、どんな課題にも逃げずにしっかり受け止めて課題を整理し、前に進めたい。引き