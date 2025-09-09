長崎・佐世保市にあるハウステンボスは、11月7日（金）〜2026年1月5日（月）の期間、クリスマスイベント「European Holy Christmas ヨーロピアン・ホーリー・クリスマス」を開催する。【写真】幻想的！新登場の「グランド・シャンデリアツリー」■クリスマスの幻想的な光景を満喫今回施設の中心に位置したアムステルダムシティで開催される「European Holy Christmas ヨーロピアン・ホーリー・クリスマス」は、クリスマスム