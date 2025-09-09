台風16号(ターファー) 【画像】全国の今後の天気 2025年9月8日21時50分発表気象庁 8日21時の実況種別    熱帯低気圧大きさ    -強さ    -存在地域    華南中心位置    北緯24度00分 (24.0度)東経111度00分 (111.0度)進行方向、速さ    北西 20 km/h (10 kt)中心気圧    998 hPa ■全国の今後の天気