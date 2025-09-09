ベルギー２部ベールスホットが現地９月８日、浦和レッズから原口元気を完全移籍で獲得したと発表した。１年契約で１年のオプション付きだ。ベールスホットは昨季、最下位で終わり、今季から２部で戦う。１年での復帰を目指すにあたり、移籍期間最終日に獲得した34歳の新戦力を次のように説明した。「日本の攻撃的MFは豊富な経験を持つ。プロとして607試合に出場し、そのうち74試合は日本代表としてプレーしている。彼はドイツ