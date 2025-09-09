北海道士幌町でワンボックスカーと大型トレーラーが衝突する事故があり、２人が意識不明です。事故があったのは、士幌町上音更３線付近の道道と町道が交わる交差点です。 9月9日午前10時前、町道を走行していたワンボックスカーと道道を走行していた大型トレーラーが衝突しました。消防によりますと、この事故でけがをした４人が搬送されていて、このうち高齢の男女２人が意識不明の重体だ