大阪府警は不同意性交等容疑で３０代の男を逮捕しました。不同意性交等の疑いで逮捕されたのは、住居不定・無職の大西晃平容疑者（３２）です。警察によりますと大西容疑者は去年９月未明、大阪府内の商業施設敷地内において、５０代の女性に首をしめる暴行を加えるなどした上で、性的暴行を加えた疑いがもたれています。女性は１人で徒歩で帰宅中にいきなり口をふさがれ、さらに首をしめられて脅され、草むらに連れていか