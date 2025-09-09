静岡県で5日に起きた竜巻は、大きな被害をもたらしました。専門家によると、海に近いほど強い勢力となり、猛暑も影響している可能性があります。一年の中で9月は竜巻の発生が最も多く、どこにいても油断できません。前兆や避難の方法を考えます。そこで今回の#みんなのギモンでは、「9月最多『竜巻』…身を守るには？」をテーマに解説します。■静岡・吉田町では住宅98棟が損壊加納美也子・日本テレビ解説委員「静岡県で同時に複数