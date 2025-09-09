8月9日に中京4Rの馬場入場後に落馬し、右足の踵骨骨折により2カ月以上の予定で休養中の幸英明（49）が9日、ボートレース児島のYouTubeチャンネル「児島QUEENLIVE！！」に出演。負傷後、初めて元気な姿を見せた。普段トレセンにいる時と変わらず、にこやかで、さわやかな表情の幸。多くのファンが気になる経過を問われ、まだ松葉づえをついているが「手術が終わって順調です。1カ月ずっと病院にいました」と報告した。幸はS