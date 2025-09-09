巨人元監督の堀内恒夫氏が９日、自身のブログを更新。８日に訃報が伝えられた元巨人のデーブ・ジョンソンさんを追悼した。ジョンソンさんは元米大リーグの名二塁手で、メッツをワールドシリーズ制覇に導いた名将としても知られる。８２歳だった。訃報を知った堀内氏は「ビックリしたよ」。ブログでは「そこで今日は少し思い出話をしようかな」とつづった。１９７５年、監督就任１年目の長嶋茂雄さんが誘って「巨人軍に初めて