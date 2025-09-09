聖マルコ広場の柱の上に立つ「有翼の獅子」/Probst\ullstein bild/Getty Images（ＣＮＮ）イタリアの歴史都市ベネチアの象徴として、市内各地の建造物に刻まれている翼をもつライオン像「有翼の獅子」。中でも有名な聖マルコ広場の柱の上に立つ像について、産地は中国だったという説をイタリア・パドバ大学の研究チームが発表した。研究チームは鉛同位体分析を使ってこの像の素材を分析した。その結果、像の青銅合金（銅と錫の混合