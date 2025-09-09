◆米大リーグフィリーズ１―０メッツ（８日、米ペンシルベニア州フィラデルフィア＝シチズンズバンクパーク）ナ・リーグ東地区首位フィリーズが、同２位メッツと本拠で対戦し、１―０の完封勝ちで４連戦初戦を制した。先発ノラが６回３安打７奪三振と好投。１イニングずつ３人が継投して逃げ切った。守護神デュランは１死二、三塁のピンチを招いたが、連続三振で締めくくり、２８セーブ目を挙げた。４９本塁打でナ・リーグ