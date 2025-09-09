俳優で歌手の武田鉄矢が９日、火曜、水曜のスペシャルキャスターを務めるフジテレビ系情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜・午前８時１４分）に生出演し、２日に肺炎のため亡くなった女優の吉行和子さんを追悼した。ＴＢＳ系ドラマ「３年Ｂ組金八先生」で長年共演した武田は「若いときに本当にかわいがってもらったベテランの女優さん」としんみり。「褒めてもらうとうれしかったですね。一生懸命熱演すると『上手ね〜』って