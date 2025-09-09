新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の拡大を防ぐワクチン接種で被害を受けたとして、遺族らが損害賠償を求めて国を訴えている「新型コロナワクチン接種後死亡者遺族および健康被害者らによる国に対する集団訴訟」。 第1次訴訟の第3回期日と、第2次訴訟の第1回期日が9月8日、東京地方裁判所で開かれ、遺族が意見陳述を行った。 遺族ら原告は、国が「ワクチン接種についての検証を怠っている」とし、「最後の砦（とりで）は司法