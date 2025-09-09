自分名義の口座情報を部外者に譲渡したとして静岡･滝ヶ原駐屯地所属の自衛官が懲戒処分を受けました。滝ケ原駐屯地の発表によりますと、懲戒処分を受けたのは普通科教導連隊に所属する30歳の3等陸曹です。この陸曹は、2022年1月、自分の名義の口座情報を部外者に譲り渡したとして、規定に基づき、9月9日付で停職20日の懲戒処分を受けました。