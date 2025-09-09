【MLB】ブレーブス 4ー1 カブス（9月9日・日本時間10日／アトランタ）【映像】今永、鮮やか牽制アウトで走者一歩も動けず（実際の様子）カブスの今永昇太投手が日本時間9日、敵地で行われたブレーブス戦に先発登板。6回3失点も打線の援護なく10勝目はならず、初回に被弾を含めて3失点した後は立ち直ったが、7試合連続QSの粘投虚しく、チームも3連敗となった。2日の前回登板では6試合連続クオリティ・スタート（QS、6回以上で自