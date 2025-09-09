将棋の藤井聡太王位（竜王、名人、王座、棋聖、棋王、王将、23）と挑戦者の永瀬拓矢九段（33）が激突する伊藤園お〜いお茶杯第66期王位戦七番勝負第6局は9月9日、東京・千駄ケ谷の「将棋会館」で現在対局中だ。王位戦は通常、午前10時におやつの時間となるが、本局は将棋会館での対局とあり提供は無し。両者が何を選ぶか楽しみにしていたファンからは「寂しいよー」「なんでやー」と残念がる声が多数寄せられていた。【中継】藤