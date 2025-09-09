ロッテは９日、美馬学投手が今季限りで現役を引退すると発表した。９月３０日の楽天戦（ＺＯＺＯマリンスタジアム、１８時試合開始）で引退試合を行う予定。美馬のコメントは以下の通り。この２年間、肘や膝の故障が続き、試合に出ても良い結果を出せず、思うように野球ができないことに毎日苦しさを感じていました。今年が最後の一年のつもりで、前だけを見て自分自身と戦ってきました。長年たくさんの故障に耐え続けてくれ