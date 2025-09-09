ABEMAにて、俳優・アーティストののんが主演を務めるオリジナルドラマ『MISS KING / ミス・キング』（全8話）が2025年9月29日より、毎週月曜日夜8時から無料配信開始される。このたび本予告映像と本ポスタービジュアルが解禁。さらに、本作を彩るメインキャスト5名、奥貫薫、森愁斗、鳴海唯、西岡紱馬、山口紗弥加の出演が決定。豪華なキャストが集結した本作は、Netflixにて国内および世界同時配信することも決定した。【