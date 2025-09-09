関西電力は一進一退の動き。同社は８日の取引終了後、高浜原子力発電所４号機の定期検査工程を変更したと発表した。発電所を送電網につなげる「並列」の予定日を１０月１９日とした。６月１８日の定期検査開始前の時点では、並列は９月下旬を予定していたが、その後蒸気発生器伝熱管の損傷を確認。対策に向けた作業工程を精査した結果、運転再開の見通しが立ったという。定期検査中に配管の損傷が確認されたことが明らかとなり、