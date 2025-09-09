アドバンテストが大商いで急伸をみせ、７月１６日の上場来高値１万２０４０円を約２カ月ぶりに大幅更新した。売買代金は全市場を通じて群を抜く水準をこなしており、国内外の機関投資家による買いポジションを高める動きが加速している。前日の米国株市場ではＡＩ半導体大手のエヌビディア＜NVDA＞がしっかりだったほか、半導体銘柄で構成されるフィラデルフィア半導体株指数（ＳＯＸ指数）が３日続伸と上値指向を強めている。直