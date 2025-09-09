イチネンホールディングスは６連騰し年初来高値を更新している。８日の取引終了後、２６年３月期の配当予想を中間・期末各３５円の年７０円から中間３８円・期末３５円の年７３円（前期７０円）に増額修正したことが好感されている。 出所：MINKABU PRESS