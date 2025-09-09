北中米ワールドカップ欧州予選が8日に各地で行われた。グループIで3位イタリア代表は、中立地ハンガリーで2位イスラエル代表と対戦。5-4と激しい打ち合いを制し、3連勝で2位に浮上した。グループLでは、2位クロアチア代表がホームで3位モンテネグロ代表に4-0の快勝。4戦4勝として消化試合が1つ多いチェコ代表に勝ち点で並び、得失点差で首位に立った。グループB首位のスイス代表はホームにスロベニア代表を迎え、3-0で完勝