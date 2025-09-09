ＩＨＩが続伸している。８日の取引終了後、英グローバル・サテライト・ビュー社と熱赤外線衛星コンステレーションの構築で協力すると発表。同時に、英サリー・サテライト・テクノロジー（ＳＳＴＬ）社と地球観測衛星コンステレーションの構築に関して協力することで合意したと発表しており、これらを好感した買いが入っている。 グローバル・サテライト社は、熱赤外線（ＩＲ）セ