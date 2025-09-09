多木化学はマドを開けて上放れ、年初来高値を更新している。同社は８日の取引終了後、環境配慮型製品である水処理薬剤の超高塩基度ポリ塩化アルミニウム「ＰＡＣ７００Ａ」の販売強化の計画に伴う製造設備の増強を発表しており、将来的な業績への貢献を期待する買いが入っている。 ＰＡＣ７００Ａは従来型製品と比べ凝集性能が高く、薬剤使用料の低減などによる経済的なメリットに加え、気候変動に伴う原水水質の悪化に対応