京都きもの友禅ホールディングスが大幅高で４日ぶりに反発している。８日の取引終了後に関東財務局に提出された大量保有報告書で、香港に拠点を置く資産運用会社アトス・キャピタルの株式保有割合が９．０８％と、新たに５％を超えたことが判明しており、これを受けて需給思惑的な買いが入っているようだ。保有目的は純投資で、報告義務発生日は９月１日となっている。 出所：MINKABU PRESS