ヨネックスは高い。ＳＭＢＣ日興証券が８日付で投資評価「１（アウトパフォーム）」を継続したうえで、目標株価を３０００円から４６００円へ引き上げた。これが材料視されている。 同証券によると、市場成長とシェア拡大で売り上げモメンタムが非常に強いと評価。切り上がったバリュエーションは許容範囲内とみるという。 出所：MINKABU PRESS