幼児活動研究会がしっかり。８日の取引終了後、保有する投資有価証券の一部を売却するのに伴い、２６年３月期決算で投資有価証券売却益約２億４５００万円を特別利益として計上すると発表したことが好材料視されている。なお、通期業績予想への影響は修正が生じる場合には速やかに開示するとしている。 出所：MINKABU PRESS