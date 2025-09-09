浦和レッズは8日、元日本代表MF原口元気(34)がベールスホット(ベルギー2部)へ完全移籍することを発表した。クラブは5日に原口のチーム離脱を報告。海外クラブ移籍を前提とした手続きと準備を理由としていた。原口は離脱時のリリースで「次の挑戦について、選手引退後に指導者としての道を考えています。まだ選手として価値のあるこのタイミングでヨーロッパへ渡り、指導者としての下積みも経験することが自分にとって一番良