今年で第45回を迎えるクイズの甲子園「全国高等学校クイズ選手権」。日本テレビ系にて今日9月9日（火）よる8時〜10時54分放送！全国5,989校の頂点を決めるクイズの甲子園。今年の全国大会は、まさに波乱の連続！予選を勝ち抜いた42チームが、日本全国を駆け回り、知力・体力・時の運をかけて激突する！スタートは大阪・関西万博。初戦からいきなり大波乱!? 名物の大屋根リングを走りながら出題される2択クイズ“大屋根サバイ