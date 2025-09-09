◇ナ・リーグカブス1―4ブレーブス（2025年9月8日アトランタ）カブスの今永昇太投手（32）が8日（日本時間9日）、敵地でのブレーブス戦に先発し、6回5安打3失点で降板。日本投手として6人目となるメジャー移籍初年度からの、2年連続2桁勝利の権利を手にすることはできなかった。今季の成績は9勝7敗、防御率3.21となった。チームは打線がブレーブス投手陣を攻略できず3連敗。「3番・右翼」で出場した鈴木誠也外野手（31）