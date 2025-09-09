神戸市のマンションで住人の女性を刺殺したとして殺人容疑で逮捕された谷本将志容疑者（３５）はストーカー規制法違反などで５年前に罰金の略式命令、３年前に有罪判決を受け、執行猶予中だった。三つの事件に共通するのは、被害女性の後に続いてオートロックをすり抜ける「共連（ともづ）れ」と呼ばれる手口だ。どんな対策が求められるのか。（中西千尋）谷本容疑者は８月２０日夜、同じ電車に乗るなどして約５０分間、帰宅中