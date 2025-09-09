ブロンコビリーは、旬の野菜であるかぼちゃ、さつまいも、きのこなどの野菜や果物を使用した「秋サラダバー」を9月5日から期間限定で提供を開始した。「秋サラダバー」ブロンコビリーでは、秋を先取りして旬の食材を存分に楽しんでもらうため、9月5日から期間限定で「秋サラダバー」の提供を開始した。今回の期間限定サラダは、旬のかぼちゃ、さつまいも、きのこをふんだんに使用し、味だけではなく見た目にも秋を感じられるライン