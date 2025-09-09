ロッテは９日、美馬学投手が今季限りで現役を引退し、３０日の古巣・楽天戦（ＺＯＺＯ）で引退試合を行う予定と発表した。茨城県出身で３８歳の右腕は藤代、中大、東京ガスを経て２０１０年ドラフト２位で楽天に入団。１３年の巨人との日本シリーズでは、第３戦に先発して６回途中無失点で勝ち投手に。中４日で先発した第７戦も６回無失点の好投で勝ち投手となり、日本一に貢献してＭＶＰを獲得した。１７年には自己最多の１１