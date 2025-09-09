女優の吉行和子さんが２日未明、肺炎のため死去した。９０歳だった。所属事務所の「テアトル・ド・ポッシュ」が９日までに発表した。葬儀は故人の遺志により、近親者のみで執り行った。父・吉行エイスケは作家、母・あぐりさんは後にＮＨＫ連続テレビ小説のヒロインとして描かれた美容師、兄・淳之介さんと妹の理恵さんはいずれも芥川賞作家。家族の悲喜こもごもを描いた２０１７年の映画「家族はつらいよ２」（山田洋次監督）