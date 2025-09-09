世界選手権で日本は4位7日までタイ・バンコクで行われたバレーボール女子の世界選手権で日本は15年ぶりのメダルに届かず4位となった。個人賞で石川真佑は今大会のベストアウトサイドヒッターに選出。小さな体で奮闘した主将に感動の声が上がっている。日本はブラジルとの3位決定戦でフルセット死闘に敗れ、無念の4位。2010年大会銅メダル以来、15年ぶりの表彰台には届かなかった。決勝ではイタリアがトルコをフルセットで下