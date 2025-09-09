歌手で俳優の武田鉄矢が９日、火曜、水曜スペシャルキャスターを務めるフジテレビ系情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜・午前８時１４分）に出演した。撮影のため８月２６、２７日、９月２、３日と２週連続で出演を休んだ武田。この日復帰したが、エンディングでＭＣの谷原章介が「さぁ、鉄矢さん帰ってまいりましたけど、明日もちょっとお休みということで」と告知。武田は「申し訳ございません、みなさん」と謝罪し、