阪神がリーグVプロ野球・阪神の佐藤輝明内野手が、7日のリーグ優勝の瞬間に見せた光景がファンの涙を誘っている。甲子園で広島を2-0で下し、迎えた球団7度目の歓喜の瞬間だった。チームを支えた2人が、真っ先に喜びを分かち合った。ゲームセットの直後、三塁手の佐藤が向かった先は、一塁手・大山のもとだった。駆け寄り、マウンド付近で抱き合った。岩崎、坂本のバッテリーの後ろでハグ。表情は実に嬉しそうだ。すぐにベン