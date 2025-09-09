謎に包まれた南アフリカ野球…中野から安打を放ったピントが語る夢野球の国際大会「ラグザス presents 第32回 WBSC U-18野球ワールドカップ」は8日、沖縄県那覇市の沖縄セルラースタジアム那覇などでオープニングラウンドの4日目を行い、日本代表は南アフリカを10-0の5回コールドで下し、上位6か国で戦うスーパーラウンド進出を決めた。ただ4回には3安打を集められ、満塁のピンチを背負う場面も。南アフリカのチーム初安打を放っ