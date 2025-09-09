町田の菊池流帆が右膝骨軟骨損傷、古傷も同時手術で12か月の長期離脱へJ1のFC町田ゼルビアは9月7日、DF菊池流帆が約12か月の離脱となることを発表した。SNSでは「言葉が出ない。涙が止まらない」との声があがっている。今シーズン、ヴィッセル神戸から町田に加入した菊池は、現在5位のクラブでリーグ戦9試合に出場して2得点を記録。チームの選手層を厚くする存在として、貢献していた。しかし、8月23日に行われた第27節の横