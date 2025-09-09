ポニークリーニングの公式インスタグラムアカウントが、Tシャツの首元のヨレを簡単に直す方法について、紹介しています。ポニークリーニングの公式インスタグラムアカウントは「ヨレた首元Tシャツがよみがえる簡単テク」というコメントとともに動画を投稿。動画では、ヨレヨレになったTシャツの首元を直す方法について、次のように解説しています。【Tシャツの首元のヨレを直す方法】（1）Tシャツの首元を折り畳む。（2）氷水