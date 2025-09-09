講談社から、東京ディズニーリゾートの楽しみ方を全128ページにわたり掲載した、中川翔子さんとめぐる東京ディズニーリゾートのガイドブックが登場！中川翔子さんお気に入りのアトラクションやフード、ホテルでの過ごしなどを収録した「Disney Supreme Guide東京ディズニーリゾートガイドブック with 中川翔子」が発売されます☆ 講談社「Disney Supreme Guide東京ディズニーリゾートガイドブック with 中川翔子」