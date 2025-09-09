ASCは、あつた白鳥クリニックで提供している、盗撮や痴漢など「性依存症」に悩む方に向けたオンライン治療サービス「性依存症オンラインマンツーマン・プログラム」にて、2025年9月からフォローアップを含め6か月を加えた新プランを開始しました。 ASC「性依存症」に悩む方向けオンライン治療サービス 提供開始日： 2025年9月〜場所： Zoom料金： 211,200円(税込)／[全12回＋フォローアップ6か月]