チャレンジャー・シリーズ 木下グループ杯 レポート#１大阪・関空アイスアリーナで開催されたチャレンジャー・シリーズ。坂本花織は総合２位だった【ラプンツェルみたい...マイペースすぎに反省】初の日本開催となったチャレンジャー・シリーズ（CS）の木下グループ杯（９月５〜７日）。坂本花織（シスメックス）は、得点を200点台に乗せながらも千葉百音（木下グループ）に13点弱の差をつけられる２位だった。それでも坂本は